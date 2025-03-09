Какому знаку Зодиака повезет 10 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 марта?

День, когда на первый план выходит такое качество характера как вера в свои силы – без нее не удастся достичь желаемого результата ни в профессии, бизнесе и финансах, ни в – что особенно важно – в личной жизни. Вряд ли кто-то сможет заинтересоваться человеком в романтическом плане, если он сомневается в том, что действительно достоин внимания. Также в это время нельзя идти на поводу у людей, которые захотят использовать нас в собственных – корыстных – интересах: впоследствии мы – с большой долей вероятности – пожалеем о своей податливости и мягкотелости.

Стрелец

Стрельцам – особенно тем из них, кто давно настроен на смену места жительства – стоит воспользоваться блестящими перспективами, которые в этом смысле откроет перед ними нынешний день. Разумеется, за один – даже очень удачный – день решить такой вопрос не удастся, но сделать первый шаг га этом пути не только можно, но и нужно. А уж какой будет достигнутая в результате цель – переезд в новую квартиру или на ПМЖ в другую страну – каждому представителю знака решать самостоятельно.

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