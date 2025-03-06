"Рома" с Довбиком победила "Атлетик" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (видео)

На 21-й минуте украинец имел хорошую возможность забить гол, но поскользнулся.

"Рома" украинского форварда Артема Довбика победила "Атлетик" Бильбао в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 2:1 .

Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 71 минуту, после чего его заменил Эльдор Шомуродов.

На 21-й минуте украинец имел хорошую возможность забить гол – после заброса от партнера со своей половины поля Артем обыграл защитника, но поскользнулся, когда правой ногой бил по воротам.

Первый тайм игры прошел без забитых голов. На старте второй половины поединка испанский клуб открыл счет – на 50-й минуте отличился Иньяки Уильямс.

Итальянская команда очень быстро отыгралась – на 56-й минуте точный удар нанес Анхелиньо.

На 86-й минуте баски остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удалене заработал Ерай Альварес.

На 90+4-й минуте подопечные Клаудио Раньери вырвали победу – решающий гол забил Шомуродов.

Обзор матча "Рома" – "Атлетик"

Ответный матч между "Атлетиком" и "Ромой" состоится в четверг, 13 марта, на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.

Победитель пары "Рома" – "Атлетик" в 1/4 финала Лиги Европы сразится с триумфатором противостояния "Фенербахче" (Турция) – "Рейнджерс" (Шотландия).

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