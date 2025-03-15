Россия не может восстановить силы после ударов ВСУ — Ягун

У российских агрессоров нет возможности быстро восстанавливать свои возможности после ударов Сил обороны Украины по объектам на территории РФ.

Об этом в эфире Эспрессо заявил заместитель председателя СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса СБУ, военный и общественный деятель Виктор Ягун.

Он заявил, что ВСУ применяют вполне понятную тактику, когда наносят удары на военных и промышленных объектах российских захватчиков, поскольку они значительно снижают возможности производства оружия.

"Проблема россиян не в том, что мы бьем по тому, а в том, что они не имеют возможности ремонтировать и восстанавливать свои способности. Вынуждены прибегать к действиям, особенно это накануне весенних сельскохозяйственных работ, они вынуждены забирать из гражданского сектора экономики топливо, передавать его в военный, а что войска должны постоянно получать., у нас еще есть социально-политические такие", — отметил он.

Удары по российской столице имеют иное значение. Атака на Москву выступает больше как психологическая атака на находящихся в другом информационном пространстве россиян, но взрывы им будут напоминать, что продолжается война.

"Что касается ударов по центральному региону, особенно по Москве, надо понимать, что там меньше военных каких-то выгод, больше общественно-политических. Потому что когда где-то там по Кутузовскому, или какому там, по каким-то центральным улицам бьет украинский дрон, даже если он один летел в Москву, и если он продемонстрировал там свое присутствие, это для москвичей, это для москвичей. достаточно серьезная психологическая травма. И они достаточно активно сейчас обсуждают: «А что происходит? А зачем нам это нужно? А мы что, не завершили войну, а что, украинцы способны и это сделать?" То есть это больше психологическая атака на центральное население России. Пусть они также чувствуют то, что мы чувствуем", — добавил генерал-майор запаса СБУ.

Ранее сообщалось, что в российском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ.

Мы ранее информировали, что Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны атаковали ряд стратегических объектов России.

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