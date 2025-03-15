Ночью БпЛА атаковали Староконстантинов - Воздушные силы

Беспилотники в ночь на 15 марта атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

"Староконстантинов в укрытие, враждебные БпЛА приближаются с юго-востока", — говорится в сообщении.

Перед этим мониторинговые каналы сообщали движение нескольких удачных беспилотников в направлении Хмельнитчины из Винницкой области.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 15 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что на Днепропетровщине и Запорожье прогремели взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.