Ночью БпЛА атаковали Староконстантинов - Воздушные силы

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
Беспилотники в ночь на 15 марта атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
"Староконстантинов в укрытие, враждебные БпЛА приближаются с юго-востока", — говорится в сообщении.
Перед этим мониторинговые каналы сообщали движение нескольких удачных беспилотников в направлении Хмельнитчины из Винницкой области.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 15 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что на Днепропетровщине и Запорожье прогремели взрывы.
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