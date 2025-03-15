Вночі БпЛА атакували Старокостянтинів — Повітряні сили

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
Безпілотники в ніч проти 15 березня атакували Старокостянтинів, що у Хмельницькій області.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Старокостянтинів в укриття, ворожі БпЛА наближаються з південного-сходу", - йдеться у повідомленні.
Перед цим моніторингові канали повідомляли порух кількох уданих безпілотників в напрямку Хмельниччини з Вінницької області.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 15 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині та Запоріжжі пролунали вибухи.
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