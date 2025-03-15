Вночі БпЛА атакували Старокостянтинів — Повітряні сили

Безпілотники в ніч проти 15 березня атакували Старокостянтинів, що у Хмельницькій області.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Старокостянтинів в укриття, ворожі БпЛА наближаються з південного-сходу", - йдеться у повідомленні.

Перед цим моніторингові канали повідомляли порух кількох уданих безпілотників в напрямку Хмельниччини з Вінницької області.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 15 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині та Запоріжжі пролунали вибухи.

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