Військові РФ убили дроном велосипедиста на Херсонщині

Чоловік помер на місці від отриманих травм.

У Станіславі росіяни скинули вибухівку на чоловіка, який рухався велосипедом.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, місцевий житель 1973 року народження дістав поранення, несумісні з життям", - зазначив він.

Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 35 населених пунктів Херсонщини, зокрема з обласним центром.

Під час обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще дев’ять мирних мешканців регіону дістали поранення, серед них – дитина.

В ОВА повідомляють, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Агресори пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватний автомобіль.

Нагадаємо, окупанти масовано атакували Херсон. Про наслідки обстрілів читайте у новині.

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