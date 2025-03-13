Росія масовано вдарила по Херсону: є жертви

У ніч проти 13 березня російські окупаційні війська масовано атакували центра Херсона. Загинула жінка.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Цієї ночі російські війська обстріляли з артилерії центральну частину Херсона. Через ворожий удар поранення, несумісні з життям, дістала 42-річна жінка", - написав він.

Також Прокудін зазначив, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 2 багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Раніше очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що місто перебуває під ворожим обстрілом.

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