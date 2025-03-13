Втрати росіян у війні проти України перевалили за 890 тисяч

Станом на ранок 13 березня ЗСУ знищили 890 250 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 890 250 (+1200) осіб

танків ‒ 10307 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 21432 (+2)

артилерійських систем – 24409 (+19)

РСЗВ – 1314

засоби ППО ‒ 1103

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71)

крилаті ракети ‒ 3121

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81)

спеціальна техніка ‒ 3777

Нагадаємо, за даними української розвідки, на сьогодні до війни залучено 620 тисяч російських військових. З них понад 200 тисяч беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту.

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