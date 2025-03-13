День ангела 13 березня: кого та як вітати з іменинами

13 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 13 березня

13 березня 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Михайла, Миколу, Олександра, Христину.

Григорій — давньогрецьке походження, означає "бадьорий". В дитинстві зухвалий, імпульсивний. В дорослому віці стає дещо запальним, для нього важливо мати в житті мету.

Михайло — давньоєврейське ім'я, в перекладі "хто як Бог". В дитинстві добрий, вихований. В дорослому віці стає справедливим, розсудливим, легко орієнтується в нестандартній ситуації.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві дуже спокійний, тихий. В дорослому віці стає чесним, щирим, не виносить обману.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає відданим, щирим, має багато друзів.

Христина — давньогрецьке ім'я, перекладається як "християнка". В дитинстві яскрава, емоційна. В дорослому віці стає комунікабельною, вольовою, пристрасною натурою.

День ангела 13 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі гармонію, радість і тепло в душі. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи від негараздів і даруючи натхнення для нових досягнень. Бажаю здоров'я, удачі і благополуччя на кожному кроці!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом, а твій ангел-охоронець завжди направляє тебе на правильний шлях. Бажаю миру в душі, тепла в серці і багато щасливих моментів у житті!

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Бажаю, щоб твій ангел завжди охороняв тебе, давав силу та віру в себе, а серце твоє було спокійне й впевнене. Нехай цей день принесе радість, а життя буде сповнене добробутом і щастям.

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Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай твій ангел буде твоїм вірним другом, який завжди захистить від труднощів, підтримає в складні моменти і вказуватиме правильний шлях. Бажаю багато світлих і щасливих днів, повних гармонії та радості.

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Нехай твій ангел-охоронець веде тебе через життя з любов'ю та надією, а ти ніколи не сумнівайся, що він завжди з тобою. Бажаю тобі здоров'я, удачі і багато щасливих днів поруч із тими, кого ти любиш.

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