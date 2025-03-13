Россия массированно ударила по Херсону: есть жертвы

В ночь на 13 марта российские оккупационные войска массированно атаковали центр Херсона. Погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Этой ночью российские войска обстреляли из артиллерии центральную часть Херсона. Из-за вражеского удара ранения, несовместимые с жизнью, получила 42-летняя женщина", — написал он.

Также Прокудин отметил, что российские военные избивали по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повредили 2 многоэтажки и 20 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Ранее глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что город находится под вражеским обстрелом.

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