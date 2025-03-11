Двое подростков пострадали в результате дроновой атаки в Херсоне

Один из них был на мопеде, когда произошло нападение.

Российские беспилотники атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего двое подростков получили травмы.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

"Около 11:30 в Днепровском районе Херсона россияне атаковали с БПЛА подростка", — говорится в сообщении.

При нападении российских беспилотников в Днепровском районе Херсона 16-летний парень получил ранения. Он ехал на мопеде, когда произошел взрыв, в результате чего подросток получил обломочное ранение ноги. Потерпевший сам обратился к врачам.

Кроме 16-летнего парня, медицинская помощь также была оказана еще одному подростку, получившему взрывную травму и контузию. Его состояние легко, и врачи сейчас осуществляют обследование и лечение обоих пострадавших.

Напомним, ночью 11 марта Силами ПВО было уничтожено 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов. Также есть сбивание баллистической ракеты "Искандер-М".

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