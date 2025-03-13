Украину накрыла мощная магнитная буря 13 марта: как себя уберечь

В четверг, 13 марта, Украина накрыла магнитная буря сильной мощности. Уровень солнечной активности с К-индексом 6 – красный.

Об этом стало известно из информации на портале meteoagent, мониторящем активность Солнца.

Заметим, что повышенная геомагнитная активность – красного уровня – наблюдается с 8 марта. Несмотря на угрозы специалисты, она может ослабеть. ощутимого снижения до сих пор не было.

Магнитная буря 13 марта.

Специалисты напоминают, что магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. У людей могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Важно в такие дни отказаться от стимуляторов — типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.

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