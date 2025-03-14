Военные РФ убили дроном велосипедиста в Херсонской области

В Станиславе россияне сбросили взрывчатку на мужчину, который ехал на велосипеде.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"К сожалению, местный житель 1973 года рождения получил ранения, несовместимые с жизнью", — отметил он.

Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 35 населенных пунктов Херсонщины, в том числе с областным центром.

Во время обстрелов Херсона один человек погиб, еще девять мирных жителей региона получили ранения, среди них – ребенок.

В ОВА сообщают, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области. Агрессоры повредили две многоэтажки и семь частных домов. Также оккупанты повредили сотовую башню, хозяйственное сооружение и частный автомобиль.

Напомним, оккупанты массированно атаковали Херсон. О последствиях обстрелов читайте в новости.

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