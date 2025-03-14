Діставайте парасолі: на Україну сунуть дощі та сніги (мапа, відео)

Чи дозволить погода зробити пікнік або прогулятися парком, і що чекає на українців 14 березня – в ексклюзиві TSN.UA.

Робочий тиждень добігає кінця, а це означає, що можна планувати свої вихідні. А от чи дозволить погода зробити пікнік або прогулятися парком, і що чекає на українців 14 березня – в ексклюзиві TSN.UA.

Березень в Україні щоразу дивує погодою! І хоча зараз вдарило тепло, похолодання потроху насувається. За прогнозами синоптиків, погода в Україні цього дня буде мінливою. Вранці більшість областей зустріне теплими сонячними променями, проте вдень у повітрі з’явиться вологість, а в західних та північних регіонах можливі короткочасні дощі.

Так, 14-го березня синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15+22 градуси. Але потихеньку визиратиме з-за рогу й нижча температура. Зокрема, на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини +11+14 градусів.

Дощі якісь істотні у пʼятницю в Україні малоймовірні. Проте надвечір 14-го березня опади зʼявляться у західних областях. Сильного вітру завтра вдень не буде.

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У Києві 14-го березня переважатиме суха погода. Повітря прогріється до +14 градусів.

У західних областях, а це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород очікується +12…+15°C, пройдуть невеликі дощі, які додадуть свіжості повітрю. У центральних регіонах, зокрема у Вінниці та Полтаві буде +13…+17°C. Вранці буде сонячно, а після обіду можливі короткочасні хмарні періоди.

У південних містах, а це Одеса, Херсон, Миколаїв — очікується +15…+19°C. Тут пануватиме справжнє весняне тепло, без істотних опадів. У східних областях, а це Харків, Дніпро, Запоріжжя — +14… 18°C. Помірно тепла погода, з мінливою хмарністю. Вітер буде помірним, 5–10 м/с, переважно з південного заходу. Такий легкий бриз лише додасть відчуття свіжості, ніби весна м’яко нагадує, що вже час забути про зимові холоди.

Уночі температура опуститься до +5…+8°C у більшості регіонів. Очікується ясне небо, а це чудова можливість спостерігати за зірками.

А ще у п'ятницю, 14 березня, відбудеться повне місячне затемнення, таке астрономічне явище ще відоме під назвою "Кривавий Місяць". Затемнення добре буде видно й на території України. Про це пише Space. Місячне затемнення розпочнеться о 5:57 за київським часом та буде тривати до 12:00. Повне затемнення відбудеться між 8:26 та 9:31 за київським часом. Це явище буде видно в усіх куточках України, де буде ясна погода.

Загалом затемнення по всьому світу буде тривати понад шість годин. Аби побачити місячне затемнення, не потрібно спеціальне обладнання. Його буде видно неозброєним оком. Однак через бінокль чи телескоп можна буде роздивитись деталі. Місячне затемнення на відміну від сонячного не несе небезпеку для очей, тому не потрібно спеціальних захисних засобів, аби дивитись на нього. Найкраще спостерігати за астрономічним явищем якомога далі від міського освітлення.

Затемнення відбуватиметься у декілька фаз. Спочатку Місяць буде проходити крізь тінь Землі. Відповідно закритою буде його частина. Після цього супутник стане схожим на темно-червону кулю. Саме тому повне затемнення називають "Кривавим Місяцем". Надалі процес піде у зворотному порядку.

"Кривавий Місяць" може вплинути на емоційний стан людей. Астрологи рекомендують під час цього явища прислухатися до своїх відчуттів. Варто зайнятись медитацією та не приймати важливі рішення. Проте, наукових доказів щодо дійсності такого впливу немає.

І поки вчені попереджають про затемнення, Наталя Діденко розповіла, коли українці знову побачать сніг!

Мапа опадів станом на неділю, 16 березня / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Рожеве на прогностичній карті опадів – сніг, мокрий сніг. Синє – дощ. Карту яку показала Діденко – прогноз на неділю, 16-те березня. Тож, шановні водії, ще подумайте, чи міняти шини, якщо в кого виявилися нерви міцні і терпіння, і вони не поміняли шини навіть при температурі +18 градусів. Тобто, до нас йде похолодання.

Тож використайте 14 березня гарно, бо підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз на весну — погода ще вразить українців.

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