Как правильно сказать "поправляйся" на украинском языке

Самым распространенным и правильным вариантом есть слово "одужуй".
Когда кто-то болеет, часто говорят: "поправляйся" или "поправляйся скорее". Однако это калька русского языка. В украинском языке есть более точные соответствия.
В частности, словарь синонимов предлагает следующие глаголы:
- одужувати
- видужувати
- вичунювати
- оклигати
Инфинитив "не болеть" означает профилактическое понятие, "выздоровление" – это восстановление после перенесенного болезненного состояния.
В качестве короткого и точного выражения, которым можно посочувствовать болеющему, можно употреблять "видужуй", или более официальное — "бажаю найшвидшого одужання".
Ранее мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.
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