Поліція розпочала розслідування вбивства активіста Ганула

У центрі Одеси вранці 14 березня було скоєно вбивство 31-річного громадського діяча. Невідомий вистрілив у чоловіка, після чого втік з місця події.

Про це повідомила Національна поліція України.

Потерпілий загинув на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з вбивством громадського діяча. Подію кваліфікували як умисне вбивство, скоєне на замовлення.

"Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника", — йдеться в повідомленні.

Вбивство Дем'яна Ганула

Нагадаємо, в п'ятницю, 14 березня, в Одесі на вулиці вдень застрелили чоловіка. Згодом у поліції підтвердили факт стрілянини та назвали ім'я вбитого. Це відомий активіст та волонтер Дем'ян Ганул.

Раніше ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що до Одеси також направлено полк Національної поліції на чолі з її очільником Іваном Вигівським. Клименко зазначив, що взяв розслідування під особистий контроль.

Сестра вбитого заявила, що Ганулу постійно погрожували. Згодом з'явилося відео з місця стрілянини.

З'явилося відео з місця вбивства Дем'яна Ганула в Одесі

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