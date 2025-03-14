Полиция начала расследование убийства активиста Ганула

Событие квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по заказу.

В центре Одессы утром 14 марта было совершено убийство 31-летнего общественного деятеля. Неизвестный выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Пострадавший погиб на месте. Полиция открыла уголовное производство в связи с убийством общественного деятеля. Событие квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по заказу.

"Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника", — говорится в сообщении.

Убийство Демьяна Ганула

Напомним, в пятницу, 14 марта, в Одессе на улице днем застрелили мужчину. Впоследствии в полиции подтвердили факт стрельбы и назвали имя убитого. Это известный активист и волонтер Демьян Ганул.

Ранее мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в Одессу также направлен полк Национальной полиции во главе с ее главой Иваном Выговским. Клименко отметил, что взял расследование под личный контроль.

Сестра убитого заявила, что Ганулу постоянно угрожали. Впоследствии появилось видео с места стрельбы.

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