Европа будет наращивать военный потенциал и укрепит Украину — Еврокомиссия

Также в Еврокомиссии выразили поддержку предложения о прекращении огня.

Европа будет наращивать свои оборонные усилия и будет поддерживать Украину, чтобы она могла укрепить свои Силы обороны.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Вина выразила свою поддержку премьер-министру Великобритании Киру Стармеру за прошедшую видеоконференцию, на которой обсуждалась поддержка Украины. Также она заявила, что поддерживает идею прекращения огня, которая была предложена после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

"Благодарю Кира Стармера за проведение сегодняшней встречи лидеров. Мы подтверждаем нашу поддержку соглашения Украины о прекращении огня. Теперь Россия должна показать, что она должна поддержать прекращение огня, что ведет к справедливому и крепкому миру", — написала она.

Урсула фон дер Ляен заявила, что будет продолжаться поддержка украинской армии, и в то же время сама Европа начинает усиливать себя.

"Между тем, мы будем поддерживать укрепление Украины и ее Вооруженных сил в соответствии с нашей "стратегией дикобраза". Наконец, мы активизируем оборонные усилия Европы в рамках программы "Перевооружение Европы", увеличив затраты на оборону", — резюмировала глава Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что в ЕС ответили, будут ли поставлять оружие Украине в случае перемирия.

Мы ранее информировали, что в Европе сомневаются, что Путин придерживается возможного перемирия.

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