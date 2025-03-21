Яка погода очікує українців перед вихідними: прогноз синоптиків

До України знову повернулася тепла погода, але без похолодань та опадів не минеться.

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Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує на 21 березня антициклон, сухе повітря, багато сонця й заявляє, що "мінуси" відступатимуть.

Упродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8+11 градусів. Опадів не передбачається, сухо та сонячно.

У Києві 21 березня також очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів. Але й похолодання буде, раніше Діденко прогнозувала його у понеділок 24 березня.

23 березня пройде дощ і температура повітря знизиться у північних областях України, включно з Києвом, до +4+9 градусів.

Раніше ми писали про те, що чотири області України накрила пилова буря та сильний вітер, з поривами до 20 м/с.

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