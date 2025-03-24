Курс валют в Україні: долар підніс черговий сюрприз – чого очікувати далі

Українці відмовляються від доларів на користь гривні, чи варто так робити – пояснюють експерти.

Курс валют продовжує підносити сюрпризи, але цього разу приємні – після нетривалого зростання американська валюта знову подешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару, попит на нього знижується.

Чи варто так робити, що очікує ринок на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 24 по 30 березня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара з 17 по 23 березня мінявся незначно, коливання були у межах 10 копійок. У продажу – від 41,72 до 41,80 грн/долар, у купівлі – від 41,15 до 41,25 грн/долар. На неділю, 23 березня, курс був відповідно 41,73 (+1 коп. за тиждень) та 41,20 (+5 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 41,95 грн (-5 коп. за тиждень), найнижча – 41,55 грн/долар (-4 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,48 грн (+3 коп.).

Готівковий євро також то дорожчав, то дешевшав, однак коливання курсу були вдвічі більшими, ніж у долара – понад 20 коп. Максимально дорогою євровалюта була у вівторок, 18 березня: 45,60 грн/євро у продажі, 44,90 у купівлі. А найнижчим курс був у п’ятницю, 21 березня: відповідно 45,39 і 44,69 грн/євро. За минулий тиждень євровалюта подешевшала на 4 коп. у продажу і на 6 коп. у купівлі: на неділю 23 березня, було 45,40 і 44,70 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 45,70 грн (-5 коп. за тиждень), найнижча – 45,15 грн/євро (0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 45,12 грн (+12 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара був нестабільним. З понеділка по середу (17-19 березня), він зростав, у четвер обвалився, у п’ятницю, 21 березня, знову пішов угору. Максимум продажу був 19 березня – 41,58 грн/долар, мінімум – 20-го – 41,50. Найвищий курс купівлі – 41,45 грн/долар (19 березня), найнижчий – 41,42 (20 березня).

Курс євро у нелегалів також коливався. У продажу він за тиждень помінявся від 45,25 до 45,66 грн/євро, а на неділю, 23 березня, знизився до 45,30 (+5 коп. за тиждень). У купівлі виріс від провальних 44,18 грн/євро на неділю, 16 березня, до 45,25 у понеділок, 17-го, і протримався на цьому рівні майже до кінця тижня. На неділю, 23 березня, курс купівлі зупинився на 45,12 грн/євро (-13 коп. за тиждень)

Офіційний курс гривні до долара і євро мінявся різноспрямовано, у межах 10 коп. для американської валюти і в межах 20 коп. для європейської, але підсумки за тиждень виявились різними. Долар зберіг статус-кво щодо гривні, бо на понеділок, 24 березня, Нацбанк установив офіційний курс 41,53 грн/долар (+2 коп. за тиждень). А от євро – втратив, тому що за тиждень, станом на 24 березня, його курс знизився на 25 коп., до 44,98 грн/євро.

Очевидно, що співвідношення долар/євро за тиждень також знизилось з 1,09 до 1,08 долара за євро.

Експерти вважають, що не в останню чергу на курс готівкової валюти вплинули настрої населення – українці стали купувати набагато менше доларів, ніж пару місяців тому.

"Купівля фізичними особами готівкової валюти у березні значно зменшилась, попит упав до рівня літа минулого року, коли він був мінімальним за тривалий період, – говорить Андрій Шевчишин. – При цьому пропозиція від банків збільшується. На міжбанківському ринку, навпаки, попит на валюту зріс на 13%, головна причина цього – зниження пропозиції. НБУ не купував валюту, але її інтервенції збільшилися за тиждень на 6% – до 545,2 млн доларів, це стримало зростання курсу".

Цю думку підтримав і Андрій Забловський. Він додав, що очікування тих, хто в січні цього року вклались у готівковий долар на піку його подорожчання, не справдились, курс долара пішов униз, і настало розчарування. Тепер українці вичікують, що буде з курсом і, ймовірно, шукають інші фінансові інструменти для інвестицій.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти прогнозують, що нинішня стабільність курсу долара триматиметься до кінця березня. Утім, можливі несподіванки.

Андрій Шевчишин вважає, що курсовий мінімум у 41,1 грн за долар на міжбанку пройдено, далі більше шансів на поступове зростання курсу. Та є і стримуючі фактори.

"Чим нижча ціна, тим більше покупців і менше продавців, – аналізує Андрій Шевчишин. – Важливу роль відіграватимуть фінансові розрахунки і обсяги руху облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Останнім часом Мінфін погасив на 20,6 млрд грн гривневих облігацій, на 319,7 млн ОВДП в євро, на 418,4 млн - в доларах. Останнє стримуватиме попит на безготівкову валюту і сприятиме стабільності на ринку. Однак затягування перемовин щодо перемир'я та можливі нові обстріли наших енергооб'єктів можуть призвести до спекулятивних коливань курсу. Малоймовірно, але курс на короткий час може піднятися вище 42 грн/долар у готівковому продажу".

Олег Пендзин говорить, що незначні коливання курсу на тижні продовжаться, та вони не змінять загальну ситуацію.

"Принципові зміни можливі, якщо швидко буде підписано угоду про припинення вогню, або навпаки, ця угода зірветься. Але вважаю, що до кінця березня будь-які серйозні політичні зрушення навряд чи відбудуться, тому й з курсом долара нічого не поміняється", – пояснив Олег Пендзин.

На думку Андрія Забловського, говорити про те, що долар ще знеціниться, не варто.

"Ситуація, яку ми бачили на минулому тижні, продовжиться, – прогнозує Андрій Забловський. – На міжбанку долар торгуватиметься в коридорі 41,4-41,5 грн/долар, на готівковому – у середньому не вище за 41,8 грн/долар. Коливання курсу матимуть ситуативний характер і будуть незначними".

Продавати чи купувати валюту

Експерти вважають, що тепер не найкращий час для продажу валюти, тому пропонують її тримати до останнього.

А от щодо купівлі доларів чи євро як найпоширеніших інвестиційних інструментів, у них різні думки.

Андрій Забловський наполягає, що найоптимальнішою є диверсифікація заощаджень, тобто створення багатопрофільного портфеля інвестицій аби мінімізувати ризики.

"Очевидно, що серйозні інвестиційні накопичення, це десятки тисяч гривень – справа не одного дня, – аналізує Андрій Забловський. – Тому, на мою думку, найоптимальнішим буде співвідношення: гривневі короткотермінові депозити на 3-6 місяців – 30%, гривневі ОВДП на 6-12 місяців – 30%, валюта – 35%, дорогоцінні метали – 5%. Виходячи з цього, інвестор вирішує, у що наразі краще інвестувати вільні кошти для підтримання балансу. Але треба враховувати і цінову ситуацію: наприклад, золото зараз дороге, а долар дешевий, тому краще купити долари тепер, а не через півроку, коли вони напевно будуть дорожчими".

Олег Пендзин, навпаки, пропонує розумний ризик, який дозволить отримати максимальний дохід у конкретній фінансовій ситуації.

"Найкращим інвестиційним інструментом поки є гривня, конкретніше – гривневі цінні папери – ОВДП. Вони найдохідніші, можна заробити до 17% річних, які не обкладаються податком. Більш доступними і звичнішими для широкого загалу є короткотермінові гривневі депозити тривалістю до 100 днів, хоча чиста дохідність по них, як правило, не перевищує 10% річних", – аргументує Олег Пендзин.

Для тих, хто не має багато вільних коштів і надає перевагу надійності збереження заощаджень, а не отриманню високої дохідності, стане слушною порада Андрія Шевчишина. Він говорить, що є сенс запасатися валютною готівкою, бо девальваційні очікування гривні залишаються – в країні війна, економіка не в кращому стані.

"Не секрет, що більшість співвітчизників не мають щомісяця значних вільних коштів. Тому найбільш реальний технічно варіант – регулярна купівля готівкової валюти на невеликі суми – в межах ста доларів, якщо немає на більше, – радить Андрій Шевчишин. – Ці кошти варто тримати як "амортизаційну подушку", яка не лише завжди під рукою, але й через два-три роки дасть якийсь прибуток".

Експерт також вважає, що зараз долари переважніші, ніж євро, бо євровалюта може невдовзі подешевшати.

Читайте також:

Яким буде курс долара цього тижня: прогноз банкіра

Україна готується до запуску цифрової гривні: що потрібно знати

Гетманцев спрогнозував, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень