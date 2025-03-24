Астрологічний прогноз на 24 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над новими глобальними проектами та приймати важливі рішення.

Символ дня: Утьос.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі і протікають легко, але лікування потрібно розпочинати відразу.

Харчування дня: необхідно обмежити вживання будь-якої рідкої їжі, замінивши її соковитими фруктами.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: бажано впорядковувати заміську ділянку.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких богів.

Сни дня: сни можуть нести підказку щодо того, як досягти успіху у фінансовому відношенні.

Табу дня: протипоказані будь-які зміни

Цитата дня: «Оточуй себе лише тими людьми, який тягтиме тебе вгору. Просто життя вже сповнене тими, хто хоче тягнути тебе вниз»(Опра Вінфрі).

Читайте також: