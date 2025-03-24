Астрологический прогноз на 24 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми глобальными проектами и принимать важные решения.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, но лечение нужно начинать сразу.

Питание дня: необходимо ограничить употребление любой жидкой пищи, заменив ее сочными фруктами.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: желательно благоустраивать загородный участок.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам.

Сны дня: сны могут нести подсказку относительно того, как преуспеть в финансовом отношении.

Табу дня: противопоказаны любые перемены.

Цитата дня: "Окружай себя только теми людьми, которые будут тянуть тебя вверх. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз" (Опра Уинфри).

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