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Астрологический прогноз на 24 марта

Астрологический прогноз на 24 марта

Утес - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми глобальными проектами и принимать важные решения. 

Символ дня: утес.  

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, но лечение нужно начинать сразу. 

Питание дня: необходимо ограничить употребление любой жидкой пищи, заменив ее сочными фруктами. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: желательно благоустраивать загородный участок. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам. 

Сны дня: сны могут нести подсказку относительно того, как преуспеть в финансовом отношении. 

Табу дня: противопоказаны любые перемены.

Цитата дня: "Окружай себя только теми людьми, которые будут тянуть тебя вверх. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз" (Опра Уинфри). 

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