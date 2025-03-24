Астрологический прогноз на 24 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми глобальными проектами и принимать важные решения.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, но лечение нужно начинать сразу.
Питание дня: необходимо ограничить употребление любой жидкой пищи, заменив ее сочными фруктами.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: желательно благоустраивать загородный участок.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам.
Сны дня: сны могут нести подсказку относительно того, как преуспеть в финансовом отношении.
Табу дня: противопоказаны любые перемены.
Цитата дня: "Окружай себя только теми людьми, которые будут тянуть тебя вверх. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз" (Опра Уинфри).
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