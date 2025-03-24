Таропрогноз на 24-30 марта 2025 года: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекают человечество своей мистикой и магией. Они окутаны многочисленными легендами и сказами, однако на самом деле являются своеобразной энциклопедией символов, по которой гадалки толкуют символы, зашифрованные в этих картах.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в грядущей неделе, с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Королева кубков"

Эта карта относится к так называемым фигурным картам или картам двора. Эта карта рассказывает о мягкости, осознании чувств и образном мышлении. То есть, эта карта Таро в любви предлагает двигаться, как вода, потому что именно эту астрологическую стихию представляет "Королева кубков".

В течение этой недели следует проявить доброту и понимание, гармонизировать свои чувства и обрести внутренний баланс, овладеть мудростью и получить целебную силу от всего, что вы делаете.

Не исключено, к вам потянутся люди, нуждающиеся в поддержке и сочувствии. Также, чтобы удачно двигаться, следует избавиться от злобы и обид и стать более участливым, как в отношении себя, так и в отношении других.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка пентаклов"

А вот ситуацию в сфере карьеры и работы иллюстрирует карта "Пятерка пентаклов". У Таро нет положительных или отрицательных карт. Каждая из них показывает свет и тьму. Однако, говоря о пятерке пентаклов, то есть монет или дисков, можно заметить, что она, все же негативная, потому что предвещает финансовые безвременья. Она говорит, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите отличного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хижины. Сейчас вы оказались в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Помните о том, что кризис – это продуктивное состояние, нужно лишь убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж мечей"

Эта карта говорит о внимательности, готовности к действиям, логике и остром разуме, мудрости, которая основана на опыте, о выражении своих планов, поиске фактов, озвучении намерений, новых идеях, честном взгляде на жизнь, молодости души.

Однако в то же время следует быть готовым к испытаниям судьбы. Они могут быть непредсказуемыми, но сейчас следует ожидать любого решения событий. Продемонстрируйте силу собственного ума. Нужно научиться решать сложные задачи и испытывать силу воли. Следует увидеть истину, противодействовать страхам.

Учитесь дальше и сохраняйте здравое мышление. Уверенно смотрите в будущее. Иногда следует спросить совета у других.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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