Курс валют на 24 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна незначительно усилилась по отношению к евро и доллару.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 24 марта. Доллар потерял 2 коп., евро также уменьшился на 2 коп. Тем временем злотый остался без изменений.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,52 (-2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,98 (-2 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,71 (0 коп.)
Как сообщалось, с марта 2025 года в Украине пенсии могут урезать наполовину. Снижение выплат будет производиться на основе судебных решений, постановлений и приговоров.