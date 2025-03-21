Курс валют на 24 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна незначительно усилилась по отношению к евро и доллару.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 24 марта. Доллар потерял 2 коп., евро также уменьшился на 2 коп. Тем временем злотый остался без изменений.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,52 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,98 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,71 (0 коп.)

Как сообщалось, с марта 2025 года в Украине пенсии могут урезать наполовину. Снижение выплат будет производиться на основе судебных решений, постановлений и приговоров.

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