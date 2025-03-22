Обнаружили взрывные химикаты: в Британии объявили эвакуацию

Взрывоопасные химикаты заставили эвакуировать более 70 человек в Сент-Леонардсе.

В Сент-Леонардсе в Восточном Сассексе более 70 человек были эвакуированы из-за обнаружения взрывоопасных химикатов на территории пристани A259.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Инцидент произошел в четверг, когда полиция получила вызов по подозрительным веществам. В результате задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в изготовлении запрещенных химических соединений для создания взрывчатого вещества.

Операция по безопасности продолжается, и химикаты обезврежены, но 100-метровое окружение будет оставаться на месте до завершения всех проверок. Все эвакуированные были временно размещены в соседнем отеле.

Полиция заверила, что данный инцидент не связан с терроризмом или массовым производством наркотиков. Жителям разрешат вернуться домой только после того, как территория станет безопасной.

Напомним, Израиль угрожает аннексировать часть Сектора Газа.

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