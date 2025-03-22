Виявили вибухові хімікати: в Британії оголосили евакуацію

У Сент-Леонардсі, що в Східному Сассексі, понад 70 людей були евакуйовані через виявлення вибухонебезпечних хімікатів на території пристані A259.

Про це повідомило видання The Guardian.

Інцидент стався в четвер, коли поліція отримала виклик щодо підозрілих речовин. В результаті затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у виготовленні заборонених хімічних сполук для створення вибухової речовини.

Операція з безпеки триває, і хімікати наразі знешкоджені, але 100-метрове оточення залишатиметься на місці до завершення всіх перевірок. Всі евакуйовані були тимчасово розміщені в сусідньому готелі.

Поліція запевнила, що цей інцидент не пов'язаний із тероризмом або масовим виробництвом наркотиків. Жителям дозволять повернутися додому лише після того, як територія стане безпечною.

Нагадаємо, Ізраїль погрожує анексувати частину Сектора Гази.

Читайте також: