У Британії помер радянський шпигун-перебіжчик Гордієвський

Олег Гордієвський, давній подвійний агент КДБ, який втік до Великобританії, помер у віці 86 років у себе вдома у графстві Суррей.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ЗМІ, Гордієвський був найціннішим шпигуном Великобританії на пам'яті співробітників російських спецслужб, які зараз живуть. Його смерть не викликала у правоохоронних органів підозри та розглядається як природний випадок. Він мирно помер у власному будинку.

Полковник російського Комітету держбезпеки Олег Гордієвський багато років працював подвійним агентом. Він передавав важливі розвіддані британським спецслужбам МІ-6 та МІ-5. Інформація, передана Гордієвським, призвела до висилки 25 радянських агентів, які працювали під прикриттям у Великій Британії.

1985 року Москва запідозрила його в неблагонадійності, але йому дивом вдалося уникнути арешту, суду та розстрілу, оскільки його таємно переправили через кордон до Фінляндії у багажнику автомобіля. Його втеча з СРСР була сприйнята тодішнім міністром закордонних справ Великобританії Джеффрі Хоу як "дуже суттєвий успіх британських сил безпеки".

За два роки до викриття та втечі, будучи резидентом КДБ у Лондоні у розпал холодної війни, він попередив своїх британських кураторів, що Москва настільки боїться уявного раптового нападу Заходу, що Радянський Союз почав готуватися завдати удару першим. Внаслідок його наведення НАТО скоротило військові навчання, і кризі вдалося запобігти.

Після завершення своєї шпигунської кар'єри Гордієвський написав низку книг про діяльність КДБ. У 2007 році Гордієвський був відзначений королевою Єлизаветою званням кавалера ордена Святого Михаїла та Святого Георгія. Цікаво, що головний герой романів Флемінга, вигаданий агент британської секретної служби Джеймс Бонд, в одній із книг отримав таке саме звання.

Нагадаємо, довгий час Гордієвський був однією з "мішеней Путіна". Крім нього відомо щонайменше 8 людей, які входять до цього чорного списку. Деяким із них уже вдалося пережити замах на своє життя.

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