В Британии умер советский шпион-перебежчик Гордиевский

Олег Гордиевский, давний двойной агент КГБ, сбежавший в Великобританию, умер в возрасте 86 лет у себя дома в графстве Суррей.

Об этом сообщает BBC.

По информации СМИ, Гордиевский был самым ценным шпионом Великобритании на памяти ныне живущих сотрудников российских спецслужб. Его смерть не вызвала у правоохранительных органов подозрения и рассматривается как естественный случай. Он мирно скончался в своем собственном доме.

Полковник российского Комитета госбезопасности Олег Гордиевский много лет проработал двойным агентом. Он передавал важные разведданные британским спецслужбам МИ-6 и МИ-5. Информация, переданная Гордиевским, привела к высылке 25 советских агентов, работавших под прикрытием в Великобритании.

В 1985 году Москва заподозрила его в неблагонадежности, но ему чудом удалось избежать ареста, суда и расстрела, поскольку его тайно переправили через границу в Финляндию в багажнике автомобиля. Его побег из СССР был воспринят тогдашним министром иностранных дел Великобритании Джеффри Хоу как "весьма существенный успех британских сил безопасности".

За два года до разоблачения и побега, будучи резидентом КГБ в Лондоне в разгар холодной войны, он предупредил своих британских кураторов, что Москва настолько боится мнимого внезапного нападения Запада, что Советский Союз начал готовиться нанести удар первым. В результате его наводки НАТО сократило военные учения, и кризис удалось предотвратить.

После завершения своей шпионской карьеры Гордиевский написал ряд книг о деятельности КГБ. В 2007 году Гордиевский был удостоен королевой Елизаветой звания кавалера ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Интересно, что главный герой романов Флеминга, вымышленный агент британской секретной службы Джеймс Бонд, в одной из книг получил такое же звание.

Напомним, долгое время Гордиевский был одной из "мишеней Путина". Кроме него известно по меньшей мере 8 людей, которые входят в этот черный список. Некоторым из них уже удалось пережить покушение на свою жизнь.

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