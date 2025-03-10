Причини закладеності носа та як усунути цю проблему

Закладеність носа – це неприємний симптом, який може заважати повсякденному життю та знижувати комфорт.

Видання MedicalNewsToday розповіло, що закладеність носа виникає, коли кровоносні судини та слизові оболонки пазух і носових проходів набрякають. Хоча легка закладеність часто минає сама собою, існує безліч методів лікування і домашніх засобів, які допомагають усунути цей дискомфорт.

Основні причини закладеності носа

Закладеність носа може бути спричинена багатьма чинниками, від інфекцій до впливу зовнішніх подразників. Медичний термін для запалення пазух і носових порожнин – "риносинусит". Серед основних причин, які викликають це явище:

Інфекційний риносинусит: віруси звичайної застуди чи інфекції верхніх дихальних шляхів можуть викликати запалення, яке призводить до набряку носових проходів.

віруси звичайної застуди чи інфекції верхніх дихальних шляхів можуть викликати запалення, яке призводить до набряку носових проходів. Алергічний риносинусит: запалення, спричинене алергенами чи зовнішніми подразниками. Серед них виділяють:

Сезонний алергічний риносинусит: реакція організму на пилок дерев, трав і бур’янів, які спостерігаються навесні та восени. Багаторічний алергічний риносинусит: виникає внаслідок постійного контакту з алергенами, як-от цвіль, шерсть тварин, пилові кліщі чи залишки тарганів.

Неалергійний риносинусит: запалення, яке виникає внаслідок подразників, що передаються повітрям, як-от дим, хімічні речовини та забруднення.

запалення, яке виникає внаслідок подразників, що передаються повітрям, як-от дим, хімічні речовини та забруднення. Імунодефіцитні стани: люди зі зниженою імунною функцією (через ВІЛ, діабет або хімієтерапію) схильні до застійних явищ, пов’язаних із запаленням носових пазух.

Додаткові чинники, які впливають на розвиток закладеності

Іноді закладеність носа не пов’язана безпосередньо з реакцією організму на інфекцію чи алерген. Серед інших причин можуть бути:

Положення тіла: в положенні лежачи організму важче очищати слиз, тому люди з обмеженою рухливістю можуть частіше стикатися з проблемою закладеності.

положенні лежачи організму важче очищати слиз, тому люди з обмеженою рухливістю можуть частіше стикатися з проблемою закладеності. Структурні проблеми в носових пазухах: поліпи, відхилення носової перегородки, звуження носових проходів або наявність додаткової кишені можуть перешкоджати нормальному дренажу слизу.

поліпи, відхилення носової перегородки, звуження носових проходів або наявність додаткової кишені можуть перешкоджати нормальному дренажу слизу. Хронічні захворювання: стан, за якого порушується транспортування слизу, наприклад, муковісцидоз, також може стати причиною постійної закладеності.

Особливу увагу варто приділити відхиленню носової перегородки – тонкої стінки, яка розділяє лівий і правий носові проходи. Якщо перегородка нахилена вбік, це може спричинити значну закладеність навіть за відсутності інших подразників.

Закладеність носа у дітей і вагітних

У дітей

Закладеність носа у дітей може супроводжуватися низкою ознак, на які варто звертати увагу:

проблеми з годуванням або зниження апетиту

підвищена метушливість або збудження

проблеми з диханням або задихання слизом

перерваний сон або труднощі з засинанням

Під час вагітності

Риніт, пов’язаний з вагітністю, є доволі поширеним явищем. Він може виникнути через гормональні зміни, збільшення ваги чи інші фактори, пов’язані з фізіологічними процесами вагітності. Варто зауважити, що закладеність носа може посилювати симптоми обструктивного апное під час сну, а це має потенційно серйозні наслідки для здоров’я матері та дитини.

Лікування і полегшення симптомів

Вибір методу лікування закладеності носа залежить від її причини. Основні варіанти такі:

Медикаментозне лікування:

пероральні чи місцеві антибіотики (за бактеріальної інфекції) кортикостероїдні назальні спреї препарати, які розріджують слиз імунотерапія

Хірургічне втручання: корекційна операція для виправлення структурних проблем, як-от відхилення перегородки чи наявність поліпів.

Домашні засоби:

підтримання водного балансу та регулярне пиття води теплий душ або вдихання пари (наприклад, із миски з гарячою водою з накритою рушником головою) полоскання носа за допомогою фізіологічного розчину застосування безрецептурних антигістамінних або протинабрякових препаратів використання холодного компресу для зменшення болю та набряку

Тривалість симптомів та коли звертатися до лікаря

У більшості випадків закладеність носа, спричинена застудою чи грипом, минає протягом тижня-двох. Якщо симптоми зберігаються довше 10–14 днів або посилюються після початкового полегшення, це може свідчити про бактеріальну інфекцію, яка потребує медичного втручання. Також треба негайно звернутися до лікаря, якщо закладеність носа супроводжується високою температурою, зміною кольору виділень, проблемами з диханням або значним дискомфортом.

Профілактичні заходи

регулярне миття рук з милом

прання постільної білизни в гарячій воді з використанням ефективних мийних засобів

утримання вікон і дверей зачиненими під час сезонів пилку та цвілі (весна й осінь)

використання протипилових чохлів для подушок, ковдр і матраців

часте прибирання і пилотяжіння

уникання тісного контакту з особами, які мають інфекційні захворювання

для вагітних жінок – підтримка здорової ваги може допомогти зменшити ризик розвитку риніту

Закладеність носа може бути викликана як інфекційними, так і алергічними процесами, а також структурними проблемами та іншими захворюваннями. В більшості випадків симптоми усуваються за допомогою домашніх засобів і безрецептурних препаратів, проте інколи може знадобитися медикаментозне лікування чи навіть хірургічне втручання. Важливо звертати увагу на тривалість симптомів і не зволікати з консультацією лікаря, якщо закладеність носа супроводжується іншими ознаками, які вас насторожують.

За допомогою сучасних методів лікування та профілактики можна ефективно контролювати цей стан, забезпечити комфорт і підтримувати здоров’я носових шляхів. Правильний підхід до лікування та профілактичних заходів дозволить уникнути багатьох ускладнень і повернути нормальне дихання, яке є надзвичайно важливим для загального самопочуття та якості життя.

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