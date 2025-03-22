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Дан Балан приїхав до Києва та показався на прогулянці містом

Дан Балан приїхав до Києва та показався на прогулянці містом

Дан Балан / Фото: instagram.com/danbalan

Артист поділився враженнями від приїзду до столиці.

Молдовський співак Дан Балан вперше за тривалий час показався у Києві.

Востаннє молдавський співак повідомляв про візит України ще в серпні минулого року. Тоді він зіграв свій перший під час повномасштабної війни в Україні концерт в Одесі. До того ж поміж виступами музикант спілкувався виключно українською, яку активно вивчав протягом останнього часу.

Цього разу у своєму Instagram артист натякнув, що знову прибув до України. Зокрема, про це свідчить його фото з вулиць Києва та підпис до публікації, де він ділиться враженнями від весняної сонячної столиці.

Дан Балан у Києві / © instagram.com/danbalan
Дан Балан у Києві / Фото: instagram.com/danbalan

"Магія Києва в кожному кроці..." – написав Дан Балан.

Тим часом у коментарях не приховують свого щастя від приїзду виконавця до столиці. Одні пророкують концерт у Києві, а інші ж запрошують кумира поїхати у тур Україною.

  • Легенда повертається
  • Коли вже тур по Україні?
  • Це натяк на концерт у Києві?
  • Раді бачити в Україні

Нагадаємо, нещодавно співак Ніл Янг обіцяв приїхати до України з безкоштовним концертом. Проте днями скасував плани й повідомив вагому причину.

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