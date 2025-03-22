Дан Балан приїхав до Києва та показався на прогулянці містом

Артист поділився враженнями від приїзду до столиці.
Молдовський співак Дан Балан вперше за тривалий час показався у Києві.
Востаннє молдавський співак повідомляв про візит України ще в серпні минулого року. Тоді він зіграв свій перший під час повномасштабної війни в Україні концерт в Одесі. До того ж поміж виступами музикант спілкувався виключно українською, яку активно вивчав протягом останнього часу.
Цього разу у своєму Instagram артист натякнув, що знову прибув до України. Зокрема, про це свідчить його фото з вулиць Києва та підпис до публікації, де він ділиться враженнями від весняної сонячної столиці.
"Магія Києва в кожному кроці..." – написав Дан Балан.
Тим часом у коментарях не приховують свого щастя від приїзду виконавця до столиці. Одні пророкують концерт у Києві, а інші ж запрошують кумира поїхати у тур Україною.
- Легенда повертається
- Коли вже тур по Україні?
- Це натяк на концерт у Києві?
- Раді бачити в Україні
Нагадаємо, нещодавно співак Ніл Янг обіцяв приїхати до України з безкоштовним концертом. Проте днями скасував плани й повідомив вагому причину.
Читайте також: