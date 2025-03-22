Дан Балан приехал в Киев и показался на прогулке по городу

Молдавский певец Дан Балан впервые за долгое время показался в Киеве.

В последний раз молдавский певец сообщал о визите Украины еще в августе прошлого года. Тогда он сыграл свой первый во время полномасштабной войны в Украине концерт в Одессе. К тому же между выступлениями музыкант общался исключительно на украинском, который активно изучал на протяжении последнего времени.

На этот раз в своем Instagram артист намекнул, что снова прибыл в Украину. В частности, об этом свидетельствует его фото с улиц Киева и подпись публикации, где он делится впечатлениями от весенней солнечной столицы.

Дан Балан в Киеве / Фото: instagram.com/danbalan

"Магия Киева на каждом шагу..." – написал Дан Балан.

Между тем, в комментариях не скрывают своего счастья от приезда исполнителя в столицу. Одни прочат концерт в Киеве, а другие приглашают кумира поехать в тур по Украине.

Легенда возвращается

Когда уже тур по Украине?

Это намек на концерт в Киеве?

Рады видеть в Украине

Напомним, недавно певец Нил Янг обещал приехать в Украину с бесплатным концертом. Однако на днях отменил планы и сообщил весомую причину.

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