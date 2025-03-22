Дан Балан приехал в Киев и показался на прогулке по городу

Артист поделился впечатлениями от приезда в столицу.
Молдавский певец Дан Балан впервые за долгое время показался в Киеве.
В последний раз молдавский певец сообщал о визите Украины еще в августе прошлого года. Тогда он сыграл свой первый во время полномасштабной войны в Украине концерт в Одессе. К тому же между выступлениями музыкант общался исключительно на украинском, который активно изучал на протяжении последнего времени.
На этот раз в своем Instagram артист намекнул, что снова прибыл в Украину. В частности, об этом свидетельствует его фото с улиц Киева и подпись публикации, где он делится впечатлениями от весенней солнечной столицы.
"Магия Киева на каждом шагу..." – написал Дан Балан.
Между тем, в комментариях не скрывают своего счастья от приезда исполнителя в столицу. Одни прочат концерт в Киеве, а другие приглашают кумира поехать в тур по Украине.
- Легенда возвращается
- Когда уже тур по Украине?
- Это намек на концерт в Киеве?
- Рады видеть в Украине
Напомним, недавно певец Нил Янг обещал приехать в Украину с бесплатным концертом. Однако на днях отменил планы и сообщил весомую причину.
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