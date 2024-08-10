Дан Балан в Одессе неожиданно отыграл концерт на украинском и удивил зрителей поступком

Молдавский певец Дан Балан впервые во время полномасштабной войны отыграл концерт в Украине.

Выступление исполнителя состоялось в Одессе в пятницу, 9 августа, в одном из местных клубов. В это время певец приятно удивил украинцев.

К слову, артист радовал зрителей, которых присутствовало немало, своими хитами и заряжал невероятной энергией. Но не только этим запомнился Дан Балан. Молдавский певец вел концерт на украинском языке.

Дан Балан дал концерт в Одессе и приятно удивил украинцев

В частности, артист прекрасно владеет украинским. Правда, некоторые слова ему таки сложно даются. Тем не менее, Дан Балан уверенно говорил с присутствующими на украинском. Своим поступком артист просто удивил зрителей.

Отметим, Дан Балан приехал в Украину, а именно в Одессу. У артиста в городе прошел концерт. К слову, это первое выступление исполнителя во время полномасштабной войны в Украине. Балан также в Одессе отказался от русского языка и общался исключительно на украинском.

Дан Балан в Одессе заговорил на украинском языке

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