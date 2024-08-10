В Херсоне начался масштабный пожар из-за атак РФ: дым затянул город

Из-за сильного ветра дым быстро распространился.
Ночью россияне атаковали Херсон, шесть человек получили ранения. За пределами города еще ночью разразился масштабный пожар.
Об этом сообщили в ОВА.
"Из-за сильного ветра дым быстро распространился, затянув почти весь Херсон. Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание", — говорится в сообщении.
Пока власти рекомендуют горожанам не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна в своих жилищах. Также следует пользоваться защитными масками, пить много воды и избегать физической активности. А если появится духота, кашель или бессонница — гражданам советуют обратиться к медицинским специалистам.
Ранее глава МВА Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне утром уже трое раненых.
В ОВА сообщили, что российская армия за сутки обстреляла 17 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены объекты критической инфраструктуры.
Напомним, в Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на людей: погиб мужчина.
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