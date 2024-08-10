Иран может передать РФ сотни ракет: эксперты рассказали, в чем их особенность

Иран может передать сотни баллистических ракет армии Российской Федерации. Это – Fath-360 и Ababil. И это вооружение оккупанты могут получить уже в ближайшее время.

Об этом сообщают эксперты Defense Express.

Специалисты отмечают, что раньше Москва интересовалась иранскими ракетами Fateh-110 и Zolfaghar. Впрочем, по состоянию на август РФ ни разу не использовала эти воздушные цели.

Ababil – довольно небольшая по размерам ракета длиной 3,7 м, весом 240 кг и дальностью до 86 км. Это вооружение существует в двух версиях: со спутниковой и инерциальной навигацией, а также дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке.

"Также известно, что пуск ракеты осуществляется из транспортно-пусковых контейнеров, которые группируются по восемь на одной платформе", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что название Ababil происходит от мифических птиц черных стрижей, якобы уничтоживших эфиопское войско. Цены наименования также активно используют для наименования разведывательно-ударных БПЛА и дальнобойных дронов-камикадзе.

Ракета Fath-360 известна под названием BM-120. Она имеет длину 5,1 м, диаметр – 368 мм, скорость – 4 Маха, а дальность полета – до 120 км. Общий вес разработки 787 кг, из которого на боевую часть приходится 150 кг. Система наводки состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

«Очевидно, Fath-360 базируется на Fateh-110 и является ее значительно уменьшенной копией. под обычный гражданский грузовик", — пишут в Defense Express.

Специалисты также отметили главное отличие этих двух типов ракет от предыдущих Fateh-110, Zolfagar. Так, Fath-360, Ababil предназначены для непосредственного заставания против целей на фронте и в ближнем тылу, а Fateh-110, Zolfagar – для атак объектов в глубоком тылу.

Напомним, издание Reuters писало, что Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360 близкой дальности. Кроме того, в России ожидают неизбежной доставки сотен ракет со спутниковым наведением оружия для войны в Украину.

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