Мікропластик проникає в організм людини: як убезпечити себе

Щорічно в атмосферу та воду потрапляють мільйони тонн пластику, що зрештою призводить до накопичення мікропластику в організмі людини.

Пластик, що колись здавався звичайним матеріалом, сьогодні перетворився на глобальну загрозу. Він проник у найвіддаленіші куточки планети: на гірські вершини, в океанські глибини, навіть у повітря. Щороку у світі утворюється 400 мільйонів тонн пластикових відходів, більшість з яких потрапляє на сміттєзвалища або забруднює природу. Ці відходи з часом розпадаються на мікропластик — дрібні частинки, що потрапляють у наше тіло через воду, повітря та їжу.

Про це повідомило видання CBC.

Мікропластик — це не лише екологічна катастрофа, а й реальна небезпека для здоров'я. Його виявили в легенях, крові та навіть мозку людини. Кожен з нас щотижня може ковтати до п’яти грамів пластику — це ціла кредитна картка. Фталати і BPA, що містяться в пластику, порушують гормональний баланс, підвищують ризик раку, ожиріння та безпліддя.

Хоча наукові дослідження тільки починають вивчати довгостроковий вплив мікропластику, боротьба з цим забрудненням вже є нагальною. ЮНЕП працює над глобальною угодою для обмеження пластикових відходів, а компанії шукають біорозкладні альтернативи. Проте зараз кожен з нас може зменшити свій пластиковий слід і допомогти зупинити екологічну катастрофу.

Маленькі зміни у повсякденному житті можуть суттєво знизити вплив мікропластику на природу та наше здоров’я. Наприклад, обираючи одяг з натуральних матеріалів, таких як бавовна, вовна чи льон, можна обмежити потрапляння синтетичних мікроволокон у водні ресурси. За даними організації Ocean Wise, прання синтетичних тканин в холодній воді та щадному режимі знижує викиди мікропластику на 70%.

Замінивши пластикові контейнери на скляні, металеві чи бамбукові, можна зменшити потрапляння часток пластику в організм. Відмова від використання мікробісеру в косметичних засобах та перехід на розсипний чай замість пластикових пакетиків також допомагають зменшити забруднення.

Носіння багаторазових сумок і використання пляшок для води є простим кроком у боротьбі з пластиковим забрудненням, адже щорічно використовуються трильйони пластикових пакетів і мільйони пластикових пляшок.

Щоб мінімізувати вплив мікропластику, також варто вибирати свіжі продукти замість оброблених, оскільки останні часто містять більше мікроскопічних частинок пластику.

Нагадаємо, астрономи знайшли кисень у найвіддаленішій галактиці.

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