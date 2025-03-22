Співпраця Кім Чен Ина і Путіна: Сеул зробив заяву

Росія та Північна Корея мають негайно припинити військову співпрацю. Пхеньян не повинен отримувати винагороди за "провини у війні" проти України

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юль, повідомляє KBS World.

За його словами, підтримання миру та стабільності на Корейському півострові є спільним інтересом та обов'язком трьох країн. Тим часом Сеул розраховує продовжувати співпрацю з Токіо та Пекіном на тлі того, що всіх трьох країн торкається "північнокорейська ядерна проблема".

Зауважимо, що Чо Те Юл мав зустріч з колегами з Китаю та Японії. Так, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав: країни дійшли того, що мають посилити комунікацію, зміцнити довіру та розширити співпрацю. Своєю чергою очільник Японії Такеші Івая зазначив, що важливо також прагнути повного виконання резолюцій Радбезу ООН щодо КНДР для денуклеаризації.

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