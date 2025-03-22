Українські військові просунулися в Бєлгородській області: деталі від ISW

Українські Збройні сили незначно просунулися в західній Бєлгородській області РФ. Тим часом російські війська просунулися на півночі Сумської області.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на російських "військкорів" повідомляють, що українські війська просувалися на південний захід від Демидівки, що розташована на північний захід від Бєлгорода уздовж міжнародного кордону. Зазначається, що невеликі групи піхоти Сил оборони україни атакують біля Демидівки, Графівки та Прилісся.

Втім, російська окупаційна армія просувається на Сумщині. Успіхи ворога фіксують на півночі області.

"21 березня російські війська продовжували атакувати Басівку (на північний схід від міста Суми. Російський "мілблогер" заявив, що українські війська контратакують біля Юньківки", - йдеться у звіті американських аналітиків.

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