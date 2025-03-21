Загроза для Запоріжжя та Херсона: чи підуть росіяни у наступ

Російська армія активізувалася у Запорізькій області. Втім, інтенсивність боїв свідчить, що це не генеральний напрямок. У Херсонській області ситуація ще менш динамічна.

Про це повідомляється у матеріалі "РБК.Україна".

Щодо Запорізької області, то в районі Пʼятихаток російські війська вийшли до сіл Степове та Малі Щербаки. Ціллю наступу може стати місто Оріхів. Тим паче, що окупанти активізувались і південніше від міста в районі Роботиного. Крім того, армія РФ може мати на меті розширити своє вклинення по всьому відрізку від Кам'янського до Щербаків, щоби звідти підібратись ближче до Запоріжжя.

За тиждень ворогу не вдалось досягнути на цій ділянці суттєвих проривів. Наступ окупаційних військ на цій ділянці фронту має дуже обмежений характер. Ба більше - поки незрозуміло, чи планує Москва наростити інтенсивність та масштаб своїх дій тут.

"Можна відкрити зведення Генштабу і подивитися, де у нас основна частина бойових зіткнень. Вдень 120-150, з них більше 50 - це Покровськ і Торецьк. А Запоріжжя - це до 10 зіткнень, тобто це такий рівень активізації, як, скажімо, на Харківському напрямку. Це точно не генеральний наступ, не спроба прориву", - наголошує військовий експерт Павло Нарожний.

На Херсонському напрямку ситуація ще менш динамічна. Російська армія здебільшого займається тим, що захоплює острови на Дніпрі. Своєю чергою, ЗСУ перебувають на висотах, а тому їх "збивають". Таким чином окупантам не вдається побудувати плацдарм для подальших наступальних дій на Херсонщині.

"По Херсонській вони воюють за те, щоб захоплювати по Дніпру острови і організувати плацдарми. Наші на високому правому березі їх збивають з цих плацдармів, але наміри є", - наголошує ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Як повідомлялося, наразі росіяни зупинилися на Покровському напрямку. Зокрема, сталося це тому, що свого часу росіяни сконцентрували свої сили на відвоюванні Курщини.

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