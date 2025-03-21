Найменшого родича людини з'їв леопард два мільйони років тому - вчені 

Вчені виявили у Південній Африці останки найменшого відомого родича людини.

Про це пише Live Science.

Дослідники з'ясували, що доросла особина Paranthropus robustus померла приблизно два мільйони років тому. Її зріст становив всього 1,03 метра.

Ґрунтуючись на формі кісток, експерти вважають, що ця особина була молодою дорослою самкою виду P. robustus, також відомого як міцний австралопітек через великий розмір зубів та обличчя.

"Вона, безумовно, була міцною в області тазу та кульшового суглоба. Однак кістки її ніг не такі примітні щодо цього — і це одна з найдивніших речей у скам'янілості", — сказав дослідник Пікерінг.

Аналіз кісток також допоміг виявити причину смерті цієї самки: її з'їв леопард.

За даними дослідників, леопарди, як правило, висять на деревах біля входів у печери і вважають за краще нападати на здобич вагою близько 25 кілограмів. Самка, останки якої виявили дослідники, важила приблизно 27,4 кілограми.

Виявлені скам'янілості розкривають нові подробиці життя цих давніх гомінідів, але вчені досі не знають, чому вони були такими маленькими.

Раніше стало відомо, що вчені розкрили таємницю того, чому з лиця Землі зникли неандертальці. І причина не у масштабних катастрофічних подіях, а в звичній для нас хворобі.

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