Самого маленького родственника человека съел леопард два миллиона лет назад — ученые

Ученые обнаружили в Южной Африке останки самого маленького известного родственника человека.

Об этом пишет Live Science.

Исследователи выяснили, что взрослая особь Paranthropus robustus умерла около двух миллионов лет назад. Ее рост составил всего 1,03 метра.

Основываясь на форме костей, эксперты считают, что эта особь была молодой взрослой самкой вида P. robustus, также известного как крепкий австралопитек из-за большого размера зубов и лица.

"Она, безусловно, была крепкой в области таза и тазобедренного сустава. Однако кости ее ног не так примечательны по этому поводу — и это одна из самых странных вещей в окаменелости", — сказал исследователь Пикеринг.

Анализ костей также помог выявить причину смерти этой самки: ее съел леопард.

По данным исследователей, леопарды, как правило, висят на деревьях у входов в пещеры и предпочитают нападать на добычу весом около 25 килограммов. Самка, останки которой обнаружили исследователи, весила около 27,4 килограмма.

Обнаруженные окаменелости раскрывают новые подробности жизни этих древних гоминидов, но ученые до сих пор не знают, почему они были такими маленькими.

Ранее стало известно, что ученые раскрыли тайну того, почему с лица Земли исчезли неандертальцы. И причина не в масштабных катастрофических событиях, а в обычной для нас болезни.

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