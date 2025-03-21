Пенсия в Украине: кому урежут выплаты наполовину

Сокращение выплат будет производиться на основании судебных решений, постановлений и приговоров.

Начиная с марта 2025 года, в Украине пенсии могут быть снижены до 50%, несмотря на индексацию. Снижение выплат будет производиться на основе судебных решений, постановлений и приговоров.

Об этом сообщает издание "Эксперт".

Согласно новым положениям, до 50% пенсионных выплат могут удерживаться в случае:

алиментов — на содержание членов семьи (детей, бывших жен/мужей, родителей)

возмещения ущерба — если пенсионер нанес ущерб физическому лицу (например, в случае увечья или смерти потерпевшего)

компенсации ущерба предприятиям — если пенсионер раньше работал в компании, причинил материальный ущерб и обязан возместить его через суд

Кроме того, пенсионеры, скрывающие свой трудовой статус, рискуют потерять до 20% пенсии. В случае если пенсионер продолжает работать и не сообщает об этом в Пенсионный фонд Украины, ему могут пересчитать выплаты с учетом удержания средств.

Как сообщалось, в Украине завершили индексацию пенсий. Выплаты для большинства пенсионеров увеличились. Предварительно в этом году пенсии украинцев будут проиндексированы на 11,5%.

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