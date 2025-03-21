В Украине резко изменилась цена на популярный овощ: причина

В Украине наблюдается повышение цен на огурцы уже вторую неделю.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Рост цен обусловлен повышением спроса, в частности среди розничных сетей и крупных оптовых компаний. Кроме того, уменьшение поставок импортных огурцов позволило украинским тепличным производителям поднять цены на свою продукцию.

На сегодня цена огурцов из украинских теплиц варьируется от 95 до 140 грн/кг ($2,29-3,37/кг), что на 12% больше по сравнению с прошлой неделей. Однако из-за неблагоприятных погодных условий объемы сбора огурцов в теплицах снизились, но спрос на продукцию остается высоким. При этом цены на огурцы в Украине сейчас на 10% ниже, чем на это время в прошлом году.

Напомним, в Украине дешевеет морковь.

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