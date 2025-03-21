В Україні різко змінилася ціна на популярний овоч: причина

В Україні спостерігається підвищення цін на огірки вже другий тиждень поспіль.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зростання цін обумовлене підвищенням попиту, зокрема серед роздрібних мереж та великих оптових компаній. Крім того, зменшення поставок імпортних огірків дозволило українським тепличним виробникам підняти ціни на свою продукцію.

На сьогодні ціна огірків з українських теплиць варіюється від 95 до 140 грн/кг ($2,29-3,37/кг), що на 12% більше порівняно з минулим тижнем. Однак через несприятливі погодні умови обсяги збору огірків у теплицях знизилися, але попит на продукцію залишається високим. При цьому ціни на огірки в Україні наразі на 10% нижчі, ніж на цей час минулого року.

Нагадаємо, в Україні дешевшає морква.

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