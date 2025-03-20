Здорожчання перед Великоднем: до яких цін готуватися українцям

До Великодня, який українці святкуватимуть 20 квітня, здорожчають три популярні продукти. Ціни підскочать на яйця, м'ясо і молоко.

Деталі про продукти, які подорожчають, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише "Главред".

Ціни вже пішли вгору: три популярні продукти з великоднього кошика різко подорожчають

Експерт пояснив, що саме впливає на зростання цін. За його словами перед Великоднем через різні фактори подорожчають три популярні серед українців продукти, а саме:

яйця,

м'ясо,

молоко

Як зауважив Денис Марчук, під час передвеликоднього періоду зазвичай зростає попит на яйця, що вже почало впливати на їхню вартість.

"Після незначного здешевлення у лютому ціни знову пішли вгору. Це зумовлено холодною зимою, що призвело до збільшення витрат на обігрів виробничих приміщень. Також подорожчали корми через зростання цін на зернові", – пояснив він.

На ціни вплинуло і зростання витрат на оплату праці. Дефіцит робочої сили змушує виробників запроваджувати автоматизацію, що вимагає значних інвестицій, а це теж позначається на кінцевій вартості продукції.

"Ціни на молочні продукти хоч і знизилися, проте у роздрібних мережах вони продовжують зростати. Причини ті самі: нестача робочої сили, висока вартість кормів та енергоносіїв", – сказав Марчук.

Експерт попередив, що може подорожчати м'ясо, зокрема яловичина та свинина. І хоча зараз ціни на м'ясо відносно стабільні, але напередодні Великодня та травневих свят, коли попит традиційно зростає, можливе подорожчання.

"Однак, наскільки саме спрогнозувати складно, оскільки ринок м'ясної продукції демонструє нестабільність: закупівельні ціни коливаються щотижня", – пояснив він.

Нагадаємо, ціни на продукти, особливо овочі, в Україні зростають вже не перший тиждень. Зокрема спостерігалося посилення підвищувальних цінових тенденцій.