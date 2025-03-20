Подорожание перед Пасхой: к каким ценам готовиться украинцам

К Пасхе, которую украинцы будут праздновать 20 апреля, подорожают три популярных продукта. Цены подскочат на яйца, мясо и молоко.

Детали о подорожающих продуктах рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет " Главред ".

Цены уже пошли вверх: три популярных продукта из пасхальной корзины резко подорожают

Эксперт объяснил, что именно влияет на рост цен. По его словам, перед Пасхой из-за различных факторов подорожают три популярных среди украинцев продукта, а именно:

яйца,

мясо,

молоко

Как отметил Денис Марчук, во время предпасхального периода, как правило, растет спрос на яйца, что уже начало влиять на их стоимость.

"После незначительного удешевления в феврале цены снова пошли вверх. Это обусловлено холодной зимой, что привело к увеличению расходов на обогрев производственных помещений. Также подорожали корма из-за роста цен на зерновые", – пояснил он.

На цены повлиял и рост затрат на оплату труда. Дефицит рабочей силы заставляет производителей вводить автоматизацию, требующую значительных инвестиций, а это тоже сказывается на конечной стоимости продукции.

"Цены на молочные продукты хоть и снизились, однако в розничных сетях они продолжают расти. Причины те же: нехватка рабочей силы, высокая стоимость кормов и энергоносителей", – сказал Марчук.

Эксперт предупредил, что может подорожать мясо, в том числе говядина и свинина. И хотя сейчас цены на мясо относительно стабильны, но в канун Пасхи и майских праздников, когда спрос традиционно растет, возможно подорожание.

"Однако, как именно спрогнозировать сложно, поскольку рынок мясной продукции демонстрирует нестабильность: закупочные цены колеблются еженедельно", – пояснил он.

Напомним, цены на продукты, особенно овощи, в Украине вырастают уже не первую неделю. В частности , наблюдалось усиление повышающих ценовых тенденций.