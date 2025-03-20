Цена на сахар в Украине пошла вверх: сколько он обойдется летом

Совокупность факторов, включая активный экспорт и сезонные колебания, создает предпосылки для дальнейшего роста стоимости сахара в Украине.

В Украине наблюдается постепенное удорожание сахара, и эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы. Средние отпускные цены с заводов колеблются в пределах 24,60–25,30 грн/кг, однако аналитики ожидают дальнейший рост стоимости.

По данным сельскохозяйственного кооператива ПУСК, ключевыми факторами роста цен является высокий внутренний спрос и открытие рынка ЕС.

Украинские производители активно используют возможность экспорта в Европу, в то же время продолжая поставки в другие страны, такие как Турция, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезия и Израиль.

Спрос на украинский сахар сохраняется не только на традиционных рынках, но возрос после открытия Европейского Союза. Многие заводы выкупают квоты под европейский рынок, что увеличивает рост цен.

Кроме того, на стоимость влияет сезонный тренд: обычно цены растут с начала года до середины лета.

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"Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27-28 грн/кг по НДС", – прогнозируют аналитики.

Таким образом, совокупность факторов, включая активный экспорт и сезонные колебания, создает предпосылки для дальнейшего роста стоимости сахара в Украине.

Напомним, за последнюю неделю в Украине установилась тенденция роста цен на тепличные огурцы.