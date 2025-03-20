Ціна на цукор в Україні пішла вгору: скільки він коштуватиме влітку

Сукупність факторів, зокрема активний експорт та сезонні коливання, створює передумови для подальшого зростання вартості цукру в Україні.

В Україні спостерігається поступове подорожчання цукру, і ця тенденція, ймовірно, збережеться найближчими місяцями. Наразі середні відпускні ціни із заводів коливаються в межах 24,60–25,30 грн/кг, однак аналітики очікують подальший ріст вартості.

За даними сільськогосподарського кооперативу ПУСК, ключовими факторами зростання цін є високий внутрішній попит та відкриття ринку ЄС.

Українські виробники активно використовують можливість експорту до Європи, водночас продовжуючи постачання в інші країни, такі як Туреччина, Камерун, Кот-д’Івуар, Індонезія та Ізраїль.

Попит на український цукор зберігається не лише на традиційних ринках, а й зріс після відкриття Європейського Союзу. Багато заводів викуповують квоти під європейський ринок, що посилює зростання цін.

Окрім цього, на вартість впливає сезонний тренд: зазвичай ціни зростають із початку року до середини літа.

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"Сезонно ми бачимо зростання котирувань з січня по червень-липень. Враховуючи поточні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27–28 грн/кг з ПДВ", – прогнозують аналітики.

Таким чином, сукупність факторів, зокрема активний експорт та сезонні коливання, створює передумови для подальшого зростання вартості цукру в Україні.

Нагадаємо, за останній тиждень в Україні встановилася тенденція зростання цін на тепличні огірки.