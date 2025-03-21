Пенсія в Україні: кому уріжуть виплати наполовину

Починаючи від березня 2025 року, в Україні пенсії можуть бути знижені до 50% попри індексацію. Зниження виплат здійснюватиметься на основі судових рішень, постанов і вироків.

Про це повідомляє видання "Експерт".

Згідно з новими положеннями, до 50% пенсійних виплат можуть утримуватися у разі:

аліментів — на утримання членів сім'ї (дітей, колишніх дружин/чоловіків, батьків)

відшкодування шкоди — якщо пенсіонер завдав шкоди фізичній особі (наприклад, у разі каліцтва або смерті потерпілого)

компенсації збитків підприємствам — якщо пенсіонер раніше працював у компанії, заподіяв матеріальну шкоду і зобов'язаний відшкодувати її через суд

Крім того, пенсіонери, які приховують свій трудовий статус, ризикують втратити до 20% пенсії. У разі, якщо пенсіонер продовжує працювати і не повідомляє про це Пенсійний фонд України, йому можуть перерахувати виплати з урахуванням утримання коштів.

Як повідомлялося, в Україні завершили індексацію пенсій. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

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