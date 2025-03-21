Пенсія в Україні: кому уріжуть виплати наполовину

Скорочення виплат відбуватиметься на підставі судових рішень, постанов та вироків.
Починаючи від березня 2025 року, в Україні пенсії можуть бути знижені до 50% попри індексацію. Зниження виплат здійснюватиметься на основі судових рішень, постанов і вироків.
Про це повідомляє видання "Експерт".
Згідно з новими положеннями, до 50% пенсійних виплат можуть утримуватися у разі:
- аліментів — на утримання членів сім'ї (дітей, колишніх дружин/чоловіків, батьків)
- відшкодування шкоди — якщо пенсіонер завдав шкоди фізичній особі (наприклад, у разі каліцтва або смерті потерпілого)
- компенсації збитків підприємствам — якщо пенсіонер раніше працював у компанії, заподіяв матеріальну шкоду і зобов'язаний відшкодувати її через суд
Крім того, пенсіонери, які приховують свій трудовий статус, ризикують втратити до 20% пенсії. У разі, якщо пенсіонер продовжує працювати і не повідомляє про це Пенсійний фонд України, йому можуть перерахувати виплати з урахуванням утримання коштів.
Як повідомлялося, в Україні завершили індексацію пенсій. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.