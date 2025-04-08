Назван город, лидирующий по количеству миллионеров в мире

Нью-Йорк / © Pixabay

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Нью-Йорк снова возглавил список городов мира по количеству миллионеров, заняв первое место, как и в предыдущие годы.

Об этом говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Henley&Partners, подготовленном в сотрудничестве с аналитической фирмой New World Wealth.

Сообщается, что в Нью-Йорке проживает 384,5 тысячи миллионеров, что на 45% больше, чем десять лет назад. Это подтверждает статус города как мирового денежного центра. Самое удивительное, что среди жителей Нью-Йорка есть 818 человек, активы которых превышают 100 миллионов долларов.

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На втором месте по количеству миллионеров находится агломерация вокруг залива Сан-Франциско, включая сам Сан-Франциско и долину Кремниева. За последние десять лет количество миллионеров в этом районе выросло почти вдвое — на 98%, достигнув 342,4 тысяч человек. Кремниевая долина, как известно, является домом для многих крупных технологических компаний, что способствует росту благосостояния местных жителей.

Однако рекордный рост миллионеров зафиксирован в китайских городах. В Шэньчжэне (рост на 142%) и Ханчжоу (рост на 108%) наблюдается стремительное увеличение количества людей с большим состоянием. Дубай, также продемонстрировавший впечатляющие результаты, поднялся на 18 строчку рейтинга, увеличив количество миллионеров до 81,2 тысячи человек.

Важно отметить, что за последние годы в Сан-Франциско стало больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке: в Калифорнийском городе их 82, в то время как в Нью-Йорке — 66. Это свидетельствует об усилении экономического влияния западного побережья США, в частности, Кремниевой долины, где растут огромные технологические империи.

В то же время Дубай продемонстрировал самый большой рост среди 50 самых богатых городов мира за последний год. Этот город вырос на 18 место и теперь занимает 21 место в списке. Количество миллионеров в Дубае составляет 81,2 тысячи, и его популярность среди богачей продолжает расти благодаря благоприятной бизнес-среде и налоговым льготам.

В противоположность Дубаю, в некоторых городах наблюдается спад. В частности, Москва и Лондон стали единственными городами, где за последнее десятилетие количество миллионеров уменьшилось. В Москве число миллионеров сократилось на 25%, что составляет 30 тысяч человек, из которых 178 из них имеют активы более 100 миллионов долларов. Лондон также опустился в рейтинге, потеряв 12% своих миллионеров. В Британской столице сейчас насчитывается 215,7 тысячи миллионеров, но из-за определенных экономических и политических факторов город потерял свои позиции.

Среди изменений в рейтинге за последний год следует отметить вступление Лиссабона в список самых богатых городов мира. С новым приложением португальская столица теперь имеет 22,2 тысяч миллионеров. В то же время, Окленд в Новой Зеландии покинул этот список.

Эти изменения на глобальной карте миллионеров свидетельствуют о важных экономических тенденциях. Города, ставшие традиционными финансовыми центрами, как Нью-Йорк и Лондон, остаются лидерами, однако новые экономические и политические силы в таких городах, как Сан-Франциско, Шэньчжэнь, Дубай и Лиссабон, свидетельствуют о значительных изменениях в мировом экономическом ландшафте.

Напомним, ранее мы писали о том, что психологи назвали вечернюю привычку всех успешных и очень богатых людей, помогающую приумножить финансы.