Названо місто, яке лідирує за кількістю мільйонерів у світі

Нью-Йорк / © Pixabay

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Нью-Йорк знову очолив список міст світу за кількістю мільйонерів, посівши перше місце, як і в попередні роки.

Про це йдеться у щорічному звіті консалтингової компанії Henley&Partners, підготовленим у співпраці з аналітичною фірмою New World Wealth.

Повідомляється, що Нью-Йорку проживає 384,5 тисячі мільйонерів, що на 45% більше, ніж десять років тому. Це підтверджує статус міста як світового фінансового центру. Найдивовижніше, що серед мешканців Нью-Йорка є 818 осіб, чиї активи перевищують 100 мільйонів доларів.

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На другому місці за кількістю мільйонерів знаходиться агломерація навколо затоки Сан-Франциско, включаючи сам Сан-Франциско та Кремнієву долину. За останні десять років кількість мільйонерів у цьому районі зросла майже вдвічі — на 98%, досягнувши 342,4 тисячі осіб. Кремнієва долина, як відомо, є домом для багатьох великих технологічних компаній, що сприяє зростанню добробуту місцевих жителів.

Проте рекордне зростання кількості мільйонерів зафіксовано в китайських містах. У Шеньчжені (зростання на 142%) і Ханчжоу (зростання на 108%) спостерігається стрімке збільшення кількості людей з великими статками. Дубай, який також продемонстрував вражаючі результати, піднявся на 18 сходинку рейтингу, збільшивши кількість мільйонерів до 81,2 тисячі осіб.

Важливо зазначити, що за останні роки в Сан-Франциско стало більше мільярдерів, ніж у Нью-Йорку: у Каліфорнійському місті їх 82, в той час, як у Нью-Йорку — 66. Це свідчить про посилення економічного впливу західного узбережжя США, зокрема Кремнієвої долини, де зростають величезні технологічні імперії.

Водночас Дубай продемонстрував найбільше зростання серед 50 найбагатших міст світу за останній рік. Це місто зросло на 18 сходинку і тепер займає 21 місце в списку. Кількість мільйонерів у Дубаї становить 81,2 тисячі, і його популярність серед багатіїв продовжує зростати завдяки сприятливій бізнес-середовищу та податковим пільгам.

На противагу Дубаю, в деяких містах спостерігається спад. Зокрема, Москва та Лондон стали єдиними містами, де за останнє десятиліття кількість мільйонерів зменшилася. У Москві число мільйонерів скоротилося на 25%, що становить 30 тисяч осіб, у тому числі 178 з них мають активи понад 100 мільйонів доларів. Лондон також опустився в рейтингу, втративши 12% своїх мільйонерів. У Британській столиці зараз налічується 215,7 тисячі мільйонерів, але через певні економічні та політичні фактори місто втратило свої позиції.

Серед змін у рейтингу за останній рік варто відзначити вступ Лісабона до списку найбагатших міст світу. З новим додатком португальська столиця тепер має 22,2 тисячі мільйонерів. Водночас Окленд у Новій Зеландії покинув цей список.

Ці зміни на глобальній карті мільйонерів свідчать про важливі економічні тенденції. Міста, які були традиційними фінансовими центрами, як Нью-Йорк і Лондон, залишаються лідерами, проте нові економічні та політичні сили в таких містах, як Сан-Франциско, Шеньчжень, Дубай і Лісабон, свідчать про значні зміни у світовому економічному ландшафті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи назвали вечірню звичку всіх успішних і дуже багатих людей, яка допомагає примножити фінанси.